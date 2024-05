Nissan baut sein Taxigeschäft aus

Nissan forciert sein Geschäft mit Taximodellen. In Zusammenarbeit mit dem Umbauspezialisten Intax sind entsprechende Ausstattungspakete jetzt auch für den Qashqai und den Townstar Kombi erhältlich. Das aufpreisfreie Taxipaket lässt sich direkt mit der Fahrzeugbestellung beim Händler ordern. Neu sind auch die Taxipakete, die in Zusammenarbeit mit dem Umbaupartner Mobitec für Personen mit Mobilitätseinschränkung entstanden sind.

Im Taxipaket des Oldenburger Unternehmens Intax, das auch für viele weitere Nissan Modelle angeboten wird, sind eine hochwertige und widerstandsfähige Folierung in Hell-Elfenbein sowie Vorrüstungen für Dachzeichen, Taxameter und Funk einschließlich der erforderlichen Verkabelung enthalten. Ebenfalls an Bord ist die gesetzlich vorgeschriebene Notalarmanlage. Die zentrale Innenlichtschaltung erleichtert die Kommunikation mit den Fahrgästen, während Fußraumschalen vor Schmutz und Abnutzung schützen. Sowohl die Folierung als auch die komplette Taxi-Ausstattung können bei Bedarf vollständig und unkompliziert zurückgerüstet werden. Dadurch lässt sich das Fahrzeug später auch anderweitig einsetzen.



Als Inklusionstaxis von Mobitec bietet Nissan den Townstar Kombi und den Primastar Kombi an. Beide sind unter anderem mit einem KTL-beschichteten, tieferliegenden Fahrzeugboden ausgestattet und verfügen über eine rutschhemmenden Aluminium-Auffahrrampe für Rollstuhlfahrer sowie ein Vier-Punkt-Haltesystem. Mit an Bord sind außerdem Drehklappsitze links und rechts.



Während der Nissan Townstar Kombi über vier Sitzplätze und einen Platz für einen Rollstuhl verfügt, bietet der Nissan Primastar Kombi fünf Sitzplätze plus einen Platz für einen Rollstuhl. Letzterer lässt sich aber auch flexibel auf sieben Sitze anpassen, sollte der Bereich für den Rollstuhl nicht benötigt werden. Eine Fahrwerkhöherlegung der Hinterachse sorgt bei beiden Modellen für mehr Bodenfreiheit. (aum)