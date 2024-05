Toyota GR Yaris Rally2 feiert Deutschlandpremiere

Der Toyota GR Yaris Rally2 ist erstmals in Deutschland unterwegs. Das für den Kundensport homologierte Rallyeauto feiert seine Premiere im Ring Boulevard im Rahmen des 24 Stunden Nürburgring Rennens (30. Mai - 2. Juni). Der erste Renneinsatz mit Philip Geipel und Beifahrerin Katrin Becker findet dann im Rahmen der ADAC-Rallye Mittelrhein am 15. und 16. Juni statt.

Der GR Yaris Rally2 ist das erste Fahrzeug, das vom Toyota Gazoo Racing World Rally Team für Kundenteams entwickelt wurde. Der internationale Motorsport-Verband FIA hat das Modell zu Jahresbeginn erfolgreich homologiert und damit den Weg für den Kundensport geebnet. In die Entwicklung des Modells floss die jahrelange Erfahrung ein, die Toyota Gazoo Racing World Rally Team in den letzten Jahren vier Weltmeister-Titel im Rallyesport eingebracht hat.



Nach der Premiere bei der Rallye ADAC Mittelrhein stehen für Philip Geipel, Katrin Becker und den GR Yaris Rally2 weitere Starts bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye (28. und 29. Juni) und der ADAC Rallye Stemweder Berg (9. und 10. August) an. Das Saisonhighlight ist die Rallye Zentraleuropa (17. bis 20. Oktober) im Dreiländereck zwischen Tschechien, Österreich und Deutschland. Diese wird im Rahmen der FIA-Rallyeweltmeisterschaft (WRC) ausgetragen. (aum)