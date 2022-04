Toyota GR Supra GT4 startet in der DTM Trophy

Der Toyota GR Supra GT4 kämpft in der diesjährigen DTM Trophy erneut um den Titel. Nach dem dritten Platz in der letztjährigen Fahrer-, Hersteller- und Teamwertung der beliebten Nachwuchsserie streben Toyota Gazoo Racing Germany und Ring Racing in diesem Jahr nach Höherem. Am Steuer des schnellen GT-Rennwagens wird diesmal Tim Heinemann sitzen. Der 24-jährige sicherte sich schon einmal mit sieben Siegen in zwölf Rennen in seiner Rookie-Saison 2020 souverän den Titel in der DTM Trophy. Im Toyota GR Supra GT4 mit der Startnummer 90 soll das in diesem Jahr erneut gelingen.

Der für den Kundensport entwickelte Rennwagen hat bis Ende März 2022 bereits an mehr als 280 Rennen weltweit teilgenommen. Angetrieben von einem gut 430 PS (320 kW) starken 3,0-Liter-Sechszylinder, hat der GT4-Bolide mit 37 Klassensiegen und 82 Podiumsplatzierungen seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt. Allein in der DTM Trophy 2021 holte das schnelle Sportcoupé zwei Siege und drei weitere Podiumsplätze.



Los geht es vom 20. bis zum 22. Mai auf dem Lausitzring. Nach dem Saisonauftakt stehen weitere Rennen unter anderem in Imola (Italien) und Spa-Francorchamps (Belgien) sowie auf dem Red Bull Ring (Österreich), dem Noris-, dem Hockenheim- und dem Nürburgring auf dem Programm. (aum)