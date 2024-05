In einer kleinen Stadt am Rande des Weserberglands arbeiten Politik und Verwaltung nun schon seit Jahren an einem Leuchtturm-Projekt zum Klimaschutz. Sie wollen dort mitten in der Stadt ein Solar-Carport errichten, in dessen Schatten fünf batteriegetriebene Elektroautos den Solarstrom tanken können. Doch es gibt Gegenstimmen. Was ist denn so verwunderlich an diesem Projekt, fragt unser Autor. (aum)