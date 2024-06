Sim-Racing und Escape-Room erweitern das Angebot

Die Motorsport-Arena in Oschersleben erweitert ihr Angebot um Sim-Racing und den ersten Escape-Room mit einem motorsportlichen Thema. Für die Rennsimulation stehen drei Geräte zur Verfügung. Im Escape-Room Box#31 „Die Schrauberflucht“ schlüpft der Spieler in die Rolle eines Sportkommissars und muss innerhalb einer Stunde das Geheimnis um den Rennfahrer Ingo W. und das Team Mercedes lüften. Die Idee entstand in Kooperation mit dem Rätselcafé Magdeburg. Buchbar sind beide Angebote über die Internetseite der Motorsport-Arena (www.motorsportarena.com/freizeit). (aum)