Louis lässt sich das Erzbergrodeo nicht entgehen

Vier Tage Offroad-Spektakel bietet vom 30. Mai bis 2. Juni wieder das Erzbergrodeo am Erzberg bei Eisenerz in Österreich. Auf Europas größter Veranstaltung ihrer Art trifft sich die Weltelite des Endurosports. Zubehör- und Bekleidungsspezialist Louis unterstützt die Veranstaltung und lässt dabei am Samstag (1.6.) bei der „One on One Rider“-Präsentation jeweils zwei Fahrer auf einem Show-Parcours gegeneinander antreten. Sie stellen außerdem sich und ihre Maschinen dem Publikum vor.

Firmengründer Detlev Louis war in den 50er-Jahren selbst im Geländesport aktiv und ist unter anderem zweimal bei den International Six Days mitgefahren. Dieser Tradition fühlt sich Europas größtem Handelshaus für Motorradbekleidung und -zubehör auch in seinem Sortiment verpflichtet. Bis zum 13. Juni kann im MX-Technik-Sale bei technischen Produkten Geld gespart werden. (aum)