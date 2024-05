Der Ineos Grenadier gratuliert Belstaff

Ineos stellt mit dem Grenadier „1924“ ein erstes Sondermodell vor. Mit ihm feiert der Autohersteller den 100. Geburtstag der traditionsreichen Bekleidungsmarke Belstaff. Es wird 1924-mal gebaut. Die Fahrzeuge erhalten jeweils eine eigene Editionsnummer und tragen das Belstaff-Jubiläumsemblem.

Der Ineos Grenadier 1924 zeichnet sich durch die kontrastierenden Farbgebung Magic Mushroom und Inky Black mit schwarz glänzenden, diamantgeschliffenen, zweifarbigen 17-Zoll-Leichtmetallrädern sowie einer entchromten schwarzen Kühlergrilleinfassung mit dunkelgrauem Unterbodenschutz an Front und Heck aus. Er basiert auf dem Flaggschiff-Paket „Fieldmaster“ und verfügt außerdem über eine dunkelgrüne Verkleidung im „Farmers Trim“-Design an Armaturenbrett, Mittelkonsole, Dachkonsole, Schalthebel und Türen sowie eine schwarze Verkleidung aus Sattelleder an Lenkrad, Handbremsgriff und Haltegriff an der Beifahrerseite. Der Dachhimmel ist dunkelgrau gehalten.



Grenadier und Belstaff arbeiten bereits bei zwei Ausstattungsvarianten des Grenadier zusammen, die auf den legendären Wachsjacken Trialmaster und Fieldmaster basieren. Das Jubiläumsmodell wird im Rahmen einer Veranstaltung zum 100-jährigen Belstaff-Bestehen vom 24. bis zum 28. Mai 2024 in Stoke-on-Trent, der Heimatstadt der Marke, das erste Mal öffentlich zu sehen sein. Ab dem 26. Juni 2024 kann das Fahrzeug dann bestellt werden. (aum/av)