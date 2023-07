Brennstoffzelle und Kalkgrube

Nach dem Start der Serienproduktion des Geländewagens Grenadier im vergangenen Jahr nutzt Ineos Automotive das Goodwood Festival of Speed (13. bis 16. Juli) für einen besonderen Auftritt. Gleich am ersten Tag des legendären Automobilfestivals im Süden Englands erlebt der neue Grenadier Quartermaster, eine Double Cab Pick-up-Version des Grenadiers, seine Weltpremiere.

Darüber hinaus wird ein Demonstrationsfahrzeug des Grenadier mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie vorgestellt werden. Diese Version zeigt, wie gut sich die emissionsfreie Technologie für einen Geländewagen mit großer Reichweite eignet. Sowohl der Grenadier Quartermaster als auch das Demonstrationsfahrzeug mit Brennstoffzelle werden im „First Glance Paddock“ ausgestellt und an jedem der vier Festivaltage auf der Bergrennstrecke gefahren.



Beim Goodwood Festival of Speed können sich Besucherinnen und Besucher außerdem selbst ans Steuer eines Grenadier Station Wagon setzen und sich auf einem Offroad-Parcours in der „Goodwood Halnaker Chalk Pit“ von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. (aum)