Skoda startet in die Radsportsaison

Mit dem Klassiker Eschborn-Frankfurt startet morgen der Profi-Radsport in Deutschland in die neue Saison. Mit von der Partie ist auch Skoda. Die Marke stellt als offizieller Fahrzeugpartner den Veranstaltern insgesamt 40 Karoq und Enyaq zur Verfügung. Das Feld führt ein bereits bei der Tour de France eingesetzter Enyaq als „Red Car“ an.

Noch vor den Profis starten statt der bisher 2000 gleich 10.000 Hobby-Athleten beim Jedermann-Rennen der „Skoda Velotour“, darunter rund 90 Teilnehmer als Teil des Skoda Veloteams. Zur Wahl stehen drei unterschiedlich lange Strecken. Für diese Saison gibt es noch Veloteam-Plätze für die Jedermann-Rennen im Rahmen der Deutschland-Tour Ende August und der Cyclassics Hamburg Anfang September. Sie werden unter www.welovecycling.de ausgelost. Die Teilnehmer erhalten ein Trikot und Zugang zum VIP-Bereich von Skoda. (aum)