Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Noch bis 5. Mai werden wir von der Auto-China hören und uns über die Modellvielfalt bei Elektroautos aus chinesischer Produktion wundern. Dies wird wieder begleitet sein von zutiefst pessimistischen Kommentaren zu den deutschen Herstellern. Obwohl die in China gute Geschäfte machen, sehen die Kommentatoren im Umgang der deutschen Hersteller mit dem Elektroauto den Grund für die aktuellen Stellenstreichungen hierzulande. Erinnert sich noch jemand an die Prognosen, für den Bau eines Elektroautos werde ein Drittel weniger Personal benötigt?

Von den 444.190 Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Lucid stärkt seine Präsenz in Deutschland

2. Saubere Luft im Toyota Corolla

3. Yangwang U8: Hoch hinaus

4. Praxistest Audi A7 Sportback 50 TDI: Meister der Langstrecke

5. Opel Grandland: Zukunftsmusik aus Thüringen

6. Neue Speerspitze für die Mercedes-AMG GT-Baureihe

7. Dacia Duster: Robuster Rumäne

8. Mitsubishi ASX zeigt sein wahres Gesicht

9. Erdgasautos droht wirtschaftlicher Totalschaden

10. Schon gefahren: Die Premium-Kompakten von Audi



759.954 Fotos und 5621 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Dacia Duster, das Video Nummer 1 den Defender Octa. (aum)