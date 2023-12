Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

In dieser Woche fand das Burkhard Weller-Interview in unserem Exklusiv-Portal Car-Editors.Net besondere Beachtung. Weller, mit 35 Autohäusern einer der ganz Großen im Autohandel, äußerte sich zu den Chancen der chinesischen Anbieter auf dem deutschen Markt. Er sah keine Chancen für Luxus-Limousinen aus China, war sich aber sicher, „die sind gekommen, um zu bleiben“ und hielt einen Marktanteil von chinesischen Marken von 15 Prozent für möglich. Er selbst vertreibt inzwischen auch Modelle aus China mit dem englischen Traditionsnamen MG. Die Lektüre lohnt sich immer noch.

457.990 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer unserer Materialien in den Redaktionen ab. Bei den Fotos landete eines von der Eröffnung der Essen Motor Show 2023 auf Platz ein, bei den Videos das vom Produktionsstart des Skoda Superb Combi in Bratislava. (aum)