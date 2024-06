Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Manche erleben es täglich, andere haben die Bilder vom Verkehrschaos in Lüdenscheid seit der Sprengung der Talbrücke Rahmede der A45 vor Augen. Die Leverkusener Brücke gibt ein ebenso eindrucksvolleres Beispiel für den Kollaps des Verkehrs ab, der uns droht, wenn Brücken nichts mehr verbinden. Jetzt will auch die Nato noch Transferrouten für 60-Tonnen-Panzer. Doch der Verkehrsminister soll zwei Milliarden hergeben. Und die anderen Ressorts haben gute Argumente im Streit um den Bundeshaushalt 2025. Spannende Zeiten für Beobachter wie wir.

Von den 560.360 abgerufenen Texte waren dies die Top Ten der vergangenen Woche:



1. Praxistest Fiat Topolino: IPNV statt ÖPNV

2. In Zukunft auch auf Kurzstrecken: Keine Angst vorm Fliegen

3. BMW 2er Coupé: Extrovertierte Sportlichkeit aufpoliert

4. Killerargumente stoppen die Klimaerwärmung nicht

5. Der Fiat Panda wird wieder zur tollen Kiste

6. Bye-bye, Jaguar F-Type

7. Intelligenter E-Bike-Motor von Mahle

8. Sympathieträger oder Verkehrshindernis?

9. Mazda geht weiter seinen eigenen Weg

10. Fahrbericht Rover TLM 709: Trekkingrad für die Stadt



517.320 Foto und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material einsetzen. Bei den Fotos belegte diese Woche eines vom Fiat Grande Panda den ersten Platz, bei den Videos das vom Citroen e-C3. (aum)