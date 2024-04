Nissan zeigt vier Konzeptfahrzeuge in Peking

Nissan hat auf der Auto China 2024 vier Konzeptfahrzeuge vorgestellt, zwei Elektro- und zwei Plug-in-Hybrid-Modelle, die in Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner Dongfeng entwickelt wurden. Sie sind allein für den chinesischen Markt gedacht. „Auf Grundlage der vorgestellten Konzepte starten wir mit der Entwicklung und bauen anschließend ein ausgewogenes Produktportfolio mit vielfältigen und wettbewerbsfähigen neuen Modellen auf“, sagt Nissan-CEO Makoto Uchida.

Neben den obligatorischen SUV finden sich auch zwei Limousinen unter den Studien. Der Epoch Concept beispielsweise ist „eine Elektro-Limousine für Stadt- und Vorstadtbewohner“, die über ein KI-gestütztes Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) verfügt. Für die Kommunikation mit dem Fahrzeug gibt es einen virtuellen Assistenten, der Emotionen erkennen soll und sie interpretiert.



Der Nissan Epic Concept wiederum ist ein Elektro-SUV im Format eines X-Trail, das sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn autonom fahren soll. Auch kann es als mobile Energiequelle genutzt werden, um beispielsweise beim Camping oder bei Outdoor-Partys Strom zu liefern.



Zweites SUV im Bunde ist der Plug-in-Hybrid SUV Era Concept, der sich für junge Geschäftsleute anbieten soll, die ihr Auto als zweites Zuhause verstehen. Dazu gehört selbstverständlich ein vernetzte Entertainmentsystem, aber auch Zero-Gravity-Sitzen sowie eine Kombination aus e-4ORCE-Allradsystem und aktiver Luftfederung sind an Bord.



Für Wochenendausflüge mit der ganzen Familie soll sich schließlich der Evo Concept, ebenfalls mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, eignen. Neben modernen Fahrassistenz- und Sicherheitsfunktionen dient auch hier ein KI-gestützter virtueller Avatar als Mensch-Maschine-Interface.



Neben den vier neuen Konzeptfahrzeugen wurde darüber hinaus ein weiteres E-Modell angekündigt. Damit sollen bis 2026 fünf neue Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt eingeführt werden. (aum)