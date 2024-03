Porsche schlägt in Winsen ab

Porsche bleibt auch im Rahmen der Internationalisierung dem Profi-Golf in Deutschland treu. Als Official Automotive Partner begleitet der Sportwagenhersteller die European Open vom 30. Mai bis 2. Juni auf den Green Eagle Golf Courses in Winsen/Luhe bei Hamburg. Als Hole-in-One-Preis gibt es an der berühmten 17. Bahn des Nord Courses wieder einen Porsche zu gewinnen. Dort erlaubt der Porsche Owners‘ Garden Kunden auch einen besonderen Blick auf das Turniergeschehen. Darüber hinaus sind in der Turnierwoche neben Ausstellungsfahrzeugen im Public Village 15 Porsche als Shuttle-Fahrzeuge im Einsatz. Über VIP-Erlebnisse und die Teilnahme am Pro-Am-Turnier nutzt das Unternehmen die renommierte Sportvereanstaltung weiterhin als besonderes Markenerlebnis für seine Kunden und die Mitglieder des Porsche Golf Circle.

Porsche hatte in diesem Jahr sein Profigolf-Engagement mit dem Titelsponsoring bei der Porsche Singapore Classic in der vergangenen Woche und der Fahrzeug-Partnerschaft mit dem Damen-Major The Amundi Evian Championship in Frankreich im Juli international erweitert. (aum)