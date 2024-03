Louis zeltet in Kassel

Motorradausstatter Louis eröffnet am Mittwoch eine neue Filiale in Kassel. Sie besteht allerdings vorläufig in Form eines großen Zeltes in der Frankfurter Straße 187 und ersetzt das frühere Geschäft in der Leipziger Straße. Die alte Louis-Filiale war im vergangenen Juni stark vom Unwetter in der Stadt betroffen. Die Schäden waren so groß, dass eine Wiedereröffnung nicht in Frage kam. Die Filiale im Zelt ist erst einmal eine vorübergehende Lösung, bietet auf fast 800 Quadratmetern aber ein umfangreiches Sortiment. (aum)