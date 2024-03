Vorstandswechsel bei ZF

Dr. Peter Holdmann (54) wird zum 1. Mai neues Vorstandsmitglied bei ZF. Er ersetzt Dr. Martin Fischer, der sich beruflich neu orientiert und auf eigenen Wunsch nicht für eine Verlängerung seines Vertrages ab November 2024 zur Verfügung steht.

Dr. Peter Holdmann wird die Verantwortung für die Division Chassis Solutions und das Ressort Qualität übernehmen. Bei Dr. Martin Fischer verbleibt zunächst die Leitung der Divisionen Passive Sicherheitstechnik und Elektronik und ADAS sowie die der Region Nord- und Südamerika. Diese Aufgaben wird er zeitlich gestaffelt bis zu seinem Ausscheiden an seinen Nachfolger übergeben.



Der an der RWTH Aachen promovierte Maschinenbau- und Fahrzeugtechnikingenieur Peter Holdmann arbeitet seit 2000 für ZF. Nach verschiedenen Führungsfunktionen in der Division Pkw-Fahrwerktechnik übernahm er 2008 die Gesamtverantwortung für das Geschäftsfeld Fahrwerkmodule und Fahrwerksysteme. Mit der Übernahme von TRW Automotive im Jahr 2015 wechselte er in die neue Division Aktive und Passive Sicherheitstechnik und leitete vom US-Standort Detroit aus das Bremsen- und Lenkungsgeschäft. Seit 2019 führte Holdmann die Division Pkw-Fahrwerktechnik, die zu Jahresbeginn in die neue Division Chassis Solutions überführt wurde. (aum)