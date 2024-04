Florian Laudan übernimmt Konzernkommunikation bei ZF

Florian Laudan (51) übernimmt zum 1. Juli 2024 die Leitung der ZF-Konzernkommunikation. Er wird nach neun Jahren Nachfolger von Christoph Horn, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Florian Laudan leitet seit Januar 2022 die Kommunikation der Division Commercial Vehicles Solutions von ZF, dem weltweit größten Zulieferer im Nutzfahrzeugbereich. Zuvor war er 17 Jahre in verschiedenen leitenden Kommunikations-Positionen bei der vormaligen Daimler AG, der Mercedes-Benz-Bank und Daimler Truck beschäftigt. Laudan verfügt über umfassende internationale Erfahrungen durch langjährige Leitungstätigkeiten bei Daimler in Indien und Japan.



Er berichtet in seiner künftigen Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Holger Klein und verantwortet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Kommunikation nach innen und außen sowie das Marketing und den Markenauftritt von ZF weltweit. (aum)