Lancia Ypsilon alternativ als Mildhybrid

Lancia bietet den neuen Ypsilon in Italien jetzt auch alternativ zur Elektroversion als Midlhybrid an. Die limitierte Launch-Edition „Cassina“ wird von einem 100 PS (74 kW) starken 1,2-Dreizylinder angetrieben, der von einem 48-Volt-System unterstützt wird. Der Riemen-Starter-Generator ermöglicht rein elektrisches Anfahren und kurzzeitiges Fahren mit Strom, etwa auch im Stop-&-Go-Verkehr. Der Lancia Ypsilon Cassina Hybrid verfügt über ein neu entwickeltes Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, beschleunigt in 9,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h. Nach Deutschland kommt der Lancia Ypsilon voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres. (aum)