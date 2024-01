Der Lancia Ypsilon bleibt ein Verkaufsschlager

Das muss erst einmal ein Hersteller nachmachen: Eine Automarke mit einem einzigen Modell, das zudem nur noch im Heimatland angeboten wird, am Leben zu halten. Auch im vergangenen Jahr zählte der Lancia Ypsilon zu meistverkauften Fahrzeugen in Italien. 2023 entschieden sich 44.743 Käufer für den Premium-Kleinwagen, das waren noch einmal neun Prozent mehr als im Vorjahr. Damit belegte der Ypsilon in der Gesamtzulassungsstatistik des Landes den dritten Platz. In seinem Segment erreichte er einen Marktanteil von 14,9 Prozent und den zweithöchsten in seiner Geschichte.

Mit dem komplett neuen Ypsilon leitet der Stellantis-Konzern im Februar den Relaunch der Marke in Europa ein. Bis 2028 sind zwei weitere Modelle geplant. (aum)