Der Lancia Ypsilon zeigt erstmals sein Gesicht

Lancia hat ein Foto der Frontpartie des neuen vollelektrischen Ypsilon veröffentlicht. Zu sehen ist eine Neuinterpretation des historischen Kühlergrills auf, der an einen Kelch erinnert, im Italienischen „calice“ genannt. Die Lichtgrafik besteht aus drei aufeinander zulaufende LED-Leisten. Lancia orientiert sich dabei auch stark am Konzeptfahrzeug Pu+Ra HPE. Das vom historischen Lancia Beta Montecarlo inspirierte Design wird durch glänzendes Schwarz geprägt. Ein weiteres Detail am Kühlergrill ist der aus satiniertem Edelstahl gefertigte Markenname.

Der neue Lancia Ypsilon wird im Februar 2024 in Mailand präsentiert. Den Start macht das Sondermodell Lancia Ypsilon Cassina Limited Edition in einer Auflage von 1906 Stück – als Hommage an das Gründungsjahr der Marke. Mit dem Ypsilon kehrt Lancia, zuletzt nur noch mit dem gleichnamigen Modell in Italien präsent, auf den europäischen Markt zurück. Für die kommenden vier Jahre sind zwei weitere Modelle – Gamma und Delta – angekündigt. (aum)