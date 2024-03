Superjet-Cup von Yamaha startet in die zweite Saison

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr startet der „Yamaha SuperJet Cup“ in seine zweite Saison: Der Markenpokal wird in der Ski-Division-GP4-Klasse im Rahmen der Deutschen Jetski-Meisterschaft ausgetragen und findet an zwei Wochenenden im Mai und Ende August auf dem Zwenkauer See statt. Teilnehmen darf jeder Wassersportler ab 16 Jahren, der einen regelkonformen Yamaha Superjet mit maximal 1,1 Litern Hubraum und höchstens 110 PS besitzt.

Die Einschreibung für den Cup 2024 ist ab sofort möglich: Wer

bereits eine gültige UIM-Lizenz besitzt, kann sich sein Fahrerticket direkt online sichern (www.yamaha-motor.de). Neulinge erhalten ihre Starterlaubnis beim offiziellen Lizenzlehrgang inklusive Einsteigertraining, der vom 19. bis zum 21. April in Großkayna am Runstedter See stattfindet.



Beim Yamaha-Cup treten Einsteiger und erfahrene Fahrer gegeneinander an:

Wer seinen Schlitten am schnellsten durch den Bojen-Kurs manövriert, qualifiziert sich für die nächste Runde. Am Ende jeder Veranstaltung bekommt der Sieger 300 Euro, der Zweitplatzierte 200 Euro und der drittbeste Fahrer 100 Euro. Der beste Rookie reist zudem im Dezember zu den ins Big-Wave-Surfer-Paradies Nazaré, wenn sich die Weltrekordjäger treffen. (aum)