Yamaha Y-AMT: Schneller schalten

Yamaha präsentiert ein neues automatisiertes Schaltgetriebe, das „in naher Zukunft für eine Reihe von Modellen“ angeboten werden soll. Bei dem „Y-AMT“ genannten System kann der Fahrer zwischen einer manuellen Schaltung mit Fingerbedienung oder einem vollautomatischen Getriebe mit zwei Modi wählen.

Mit dem manuellen Getriebe (MT) werden die Schaltvorgänge, ohne dass dafür ein Kupplungs- und Fußschalthebel betätigt werden muss, mit Zeigefinger und Daumen über zwei Plus- und Minus-Wipphebel gesteuert. Für eine bessere Kontrolle bei sportlicherer Fahrweise kann der Plus-Hebel auch allein mit dem Zeigefinger zum Hochschalten gezogen und zum Runterschalten gedrückt werden, sodass der Daumen nicht vom Lenker genommen werden muss. Die Größe, die Position und der Weg des Hebels wurden so ausgelegt, dass dies ideal auch für eine durch einen Handschuh geschützte Hand zu bedienen ist.



Mit dem vollautomatischen Getriebe (AT) kann der Fahrer zwischen zwei Programmen für verschiedene Fahrsituationen wählen, die jederzeit durch Drücken einer speziellen, mit dem Daumen bedienbaren „Modus"-Taste umgeschaltet werden können. „D+” bietet einen sportlichen Gangwechsel, indem später im Drehzahlbereich geschaltet wird, der „D”-Modus erzeugt ein weicheres Schaltgefühl und hält gleichzeitig eine niedrige Drehzahl bei, um die Sicherheit bei niedrigen Geschwindigkeiten, im Stadtverkehr und beim Manövrieren zu maximieren. Durch Betätigung der Wipp- Schalthebel kann der Fahrer im AT-Modus auch jederzeit manuell schalten. (aum)