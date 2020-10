Bridgestone garantiert für zwei Jahre

Der Reifenhersteller bietet ab sofort eine kostenlose Reifengarantie für alle Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen ab 17 Zoll an. Innerhalb von 24 Monaten werden bis zu 100 Prozent von Bridgestone erstattet. Zum Beispiel bei Einfahrschäden, Brandschäden und Bordsteinschäden greift die als Unterstützung ausgelegte Garantie. Je nachdem wie lange der Reifen bereits in Benutzung ist, beteiligt sich Bridgestone an einem Ersatz. Kunden können sich nach dem Kauf eines Reifensatzes unter garantie.bridgestone.de registrieren. (ampnet/deg)