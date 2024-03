Medien der Autoren-Union Mobilität mit bisher bestem Ergebnis

Den Bestwert für die Abrufe nehmen wir zum Anlass zu erläutern, wie die Zahlen der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität ermittelt werden und was hinter den Zahlen steht: Unsere Datenbank zählt jede Abfrage. Dabei kann das „Zählwerk“ bei den Texten nur ermitteln, dass der Text angeklickt wurde. Eine qualitative Aussagen – copy & paste, Download oder Abruf – können wir bei Texten nicht treffen, anders als bei Fotos und Videos. Da werden nur echte Downloads gezählt, schlichte Klicks gehen nicht in die Statistik ein.

Von den 554.329 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Genf 2024: Dacia mit drei Premieren

2. Alfa Romeo denkt an ein Power-SUV à la Lamborghini Urus

3. Genf 2024: Der Renault 5 ist wieder da

4. Fahrbericht Yamaha MT-09: An vielen Schrauben gedreht

5. Genf 2024: MG feiert mit zwei Neuheiten

6. Ineos präsentiert drittes Modell Fusilier

7. Kia EV9 lässt die Sonne aufgehen

8. Fiat erhöht die Schlagzahl

9. Automesse im Wandel

10. Diese drei Autos können „World Car of the Year“ werden



744.957 Fotos und Videos wurden in den vergangenen Woche von unserem Server an unsere rund 300.000 Leser und die Macher in den Medien als Downloads ausgeliefert. Das Video der Woche zeigt die fünf Fiat-Konzeptfahrzeuge, das Foto der Woche die Front des Dacia Duster. (aum)