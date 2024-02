Neuer Skoda Octavia ab sofort als Limousine und Kombi bestellbar

Nur wenige Tage nach der digitalen Weltpremiere nimmt Skoda ab sofort auch schon Bestellungen für den überarbeiteten Octavia entgegen. Der aufgefrischte Markenbestseller steht als Limousine und Kombi in den Ausstattungslinien Selection ab 30.730 Euro (Kombi plus 700 Euro) und 38.060 Euro für die Sportline (Kombi plus 800 Euro) sowie mit insgesamt drei Motor-Getriebe-Varianten zur Wahl.

Merkmale des überarbeiteten Designs sind die neu gestalteten Front- und Heckschürzen, der neue Kühlergrill und die optionalen Matrix-LED-Scheinwerfer der zweiten Generation. In puncto Ausstattung zählen das 10 Zoll große Digital Cockpit Plus und die Zweizonen-Klimaautomatik nun zur Serienausstattung. Einstiegsmotorisierung beim Octavia Selection ist der 1,5 TSI mit 115 PS (85 kW), die Sportline-Ausführung startet erst in der stärkeren Version mit 150 PS (110 kW). Ein 2,0 TDI mit 150 PS (110 KW) und 7-Gang-DSG komplettiert das Angebot zum Marktstart. Weitere Ausstattungen und Motoren sollen Mitte des Jahres folgen. (aum)