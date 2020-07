Der Octavia kann ab sofort bestellt werden

Der neue Skoda Octavia ist ab sofort bestellbar. In der Ausstattungsversion Active mit dem Dreizylinder-Benziner 1,0 TSI mit 110 PS (81 kW) startet er bei 20.990 Euro. Zur Active-Ausstattung zählen ein Lederlenkrad, LED-Hauptscheinwerfer, ein Frontradarassistent und ein Spurhalteassistent. Die neue Einstiegsmotorisierung lässt sich auch für die bereits bestellbaren Versionen Ambition, Style und First Edition konfigurieren.

Der 1,0-TSI-Dreizylinder verfügt über einen Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und arbeitet im Miller-Verfahren. Neben dem Benziner steht ein 2,0 TDI mit 115 PS (85 kW) für die Active-Version zur Wahl, der per Twindosing (doppelte SCR-Abgasnachbehandlung) gesäubert wird. Beide Motoren übertragen ihre Kraft über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder.



In der Ausstattungsversion Active bringt der Skoda Octavia ab Werk aktive Sicherheitssysteme mit. Eine Elektronische Quer-Differenzialsperre XDS+ ist ebenso an Bord wie eine Multikollisionsbremse, ein Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und eine Personen- und Radfahrererkennung sowie ein Speedlimiter und ein Spurhalteassistent. Skoda stattet die gesamte Modellreihe ab sofort auch mit einem Ausweichassistenten aus. Durch eine aktive Verstärkung des Lenkmoments unterstützt er ein kontrolliertes Ausweichen.



Hauptscheinwerfer und Rückleuchten der Active-Version sind in LED-Technik ausgeführt. Das serienmäßige Musiksystem Swing mit acht Zoll großem Infotainmentdisplay empfängt DAB+ gerüstet. Die neue Einstiegsversion verfügt unter anderem über eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn und hinten sowie ein schlüsselloses Startsystem.



In den Ausstattungsversionen Ambition und Style sowie als Sondermodell First Edition sind Kombi und Limousine bereits seit Beginn des Jahres erhältlich. Der Octavia wird auch als Mild-Hybrid (e-Tec) sowie als Plug-in-Hybrid erscheinen. Außerdem wird ein CNG-Antrieb verfügbar sein. Als robuste Wald- und Wiesen-Variante wird zu einem späteren Zeitpunkt der Octavia Kombi Scout angeboten. (ampnet/deg)