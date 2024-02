Die Top Ten der Woche der Medien der Autoren-Union Mobilität

Ola Källenius wählte am Donnerstag vergangener Woche die große Bühne, um dem Abschied von der herrschenden Politik Gewicht zu verleihen: Die Mercedes-Benz Group AG wird auch nach 2030 Autos mit Verbrennungsmotoren bauen. Källenius reiht sich nun bei denen ein, die sich schon vorher „ehrlich gemacht“ haben, weil sie den Glauben an die Electric only-Vorgabe der Politik verloren haben. 2026 kommt das EU-Verbrennerverbot zur Überprüfung auf den Tisch. Spannend zu sehen, wie sich das Meinungsbild bei Verantwortlichen und Fachleuten bis dahin weiter verschieben wird.

Von den 472.534 Textdateien war dies die Top Ten der Woche:



1. Nissan Juke: Gelb tut gut

2. Praxistest Audi RS 3 Sportback: Giftiger Gefährte

3. Formel 1 auf zwei Rädern

4. Toyota macht sozialen und medizinischen Diensten ein Angebot

5. Alpine A290 driftet am Polarkreis

6. Der Ausweg aus dem SUV-Dilemma

7. Mazda schafft Raum für Ideen

8. Elektrisierende Kombination

9. Oldies für Millionen

10. Der neue Dacia Spring kommt im Sommer



405.632 Foto- und 4639 Video-Dateien wurden in der vergangenen Woche von unserem Server als Downloads an unser rund 300.000 Leser und unsere Abnehmer in den Redaktion ausgeliefert. Bei den Fotos lag eines vom Cupra Formentor VZ5, Final Edition „Enceladus“ und „Century“ vorn, bei den Videos eines von der Wintererprobung des noch getarnten Alpine A290-Prototyps am Polarkreis. (aum)