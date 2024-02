Chat-GPT fährt ab März im DS mit

Wie schon die Stellantis-Schwestermarke Peugeot wird auch DS Automobiles künftig sein Infotainment um Chat-GPT erweitern. Bereits ab März ist die Künstliche Intelligenz in allen Baureihen mit der Ausstattung Connect Plus serienmäßig an Bord. Die im Oktober gestartete Pilotphase wird damit beendet. Erhebungen ergaben, dass aufgrund des Chatbots die Nutzung der Spracherkennung um mehr als 50 Prozent zunahm.

Das bekannte DS Iris System schaltet sich wahlweise durch einen Klick auf die Sprachbefehl-Taste am Lenkrad oder mit der gesprochenen Aufforderung „OK Iris“ ein. Chat-GPT wird dann ebenfalls automatisch gestartet und eröffnet neue Möglichkeiten für Servicedienste und Unterhaltung, da Chat-GPT unzählige Fragen beantworten kann. Verfügbar sind 13 Sprachen für 18 Märkte. (aum)