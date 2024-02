Chat-GPT fährt auch bei Peugeot mit

Mit Peugeot setzt ein weiterer Hersteller auf Chat-GPT. Die Marke integriert die Künstliche Intelligenz in ihr i-Cockpit. Der Chatbot wird über den Sprachassistenten aktiviert und steht für eine deutliche Erweiterung des Serviceangebots im Auto. So können Fahrzeugnutzer beispielsweise nach Sehenswürdigkeiten entlang einer Route oder in einer Stadt fragen oder mit Chat-GPT ein Quiz spielen und ähnliches. Peugeot führt den Chatbot in allen Modellen der neuesten Generation ein, die mit Connected Navigation ausgestattet sind. (aum)