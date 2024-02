Stellantis zahlt 1850 Euro Erfolgsprämie

Stellantis beteiligt seine Mitarbeiter, zu denen auch die Beschäftigten von Opel gehören, mit einer Prämie von 1850 Euro am Geschäftsjahr 2023. Das sind in Summe fast 1,9 Milliarden Euro. Der Konzern erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 18,6 Milliarden Euro. Das sind elf Prozent mehr als 2022 und ein Rekordwert. Der Umsatz stieg um sechs Prozent auf 189,5 Milliarden Euro netto. Der Hauptversammlung wird die Zahlung einer Dividende von 1,55 Euro pro Stammaktie vorgeschlagen, was einer Steigerung von etwa 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. (aum)