Die G-Klasse trägt Diamanten

Mercedes-Benz bringt die G-Klasse als limitierte „Stronger than Diamonds“-Edition. Auf allen vier Edelstahl-Türpins ist ein eingelassener Diamant mit jeweils 0,25 Karat verarbeitet und der äußere Türgriff ist mit einer Logo-Prägung im Diamantdesign verziert. Auch der Fahrzeugschlüssel ist einmalig gestaltet mit einer Echtsilberplakette auf der Rückseite, dem Sondermodellnamen und einer Diamantprägung.

Lackiert ist das Editionsmodell in der exklusiven Farbe Rosewood Grey Magno. Die Innenausstattung besteht aus schwarzem Leder mit Kontrastziernähten in Rosa und Fußmatten Hochflor. Der Haltegriff auf der Beifahrerseite und die beleuchteten Einstiegsleisten in Edelstahl tragen eine Editionsplakette.



Die „Stronger than Diamonds“-Edition ist auf 300 Fahrzeuge limitiert. Der Listenpreis beträgt 175.000 Euro. Käufer erhalten neben einem speziellen Indoor-Carcover ein Zertifikat des Responsible Jewellery Council (RJC), das sicherstellt, dass die Diamanten aus ethisch, sozial und ökologisch verantwortungsvollen Quellen stammen. (aum)