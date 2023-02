Mercedes-Benz G-Klasse kann am Produktionsort abgeholt werden

Anderthalb erlebnisreiche Tage verspricht Mercedes-Benz allen Kunden, die ihre neue G-Klasse im Experience Center nah der Produktionsstätte in Graz abholen. Der Vortag der Fahrzeugübergabe beginnt mit einem Abendessen und anschließender Hotelübernachtung in der Innenstadt. Am nächsten Morgen bringt ein privater Shuttle die Besucher zum G-Class Experience Center. Dort erwartet sie eine Reihe von verschiedenen G-Klasse-Modellen für eine Ausfahrt ins Gelände. An unterschiedlichen Stationen können in Begleitung eines persönlichen Instruktors die Offroad-Fähigkeiten der Automobil-Ikone ausprobiert werden.

Einblicke in die Entwicklung und Entstehung der G-Klasse vermittelt dann eine exklusive Werksführung bei Magna Steyr, wo das Fahrzeug seit über 40 Jahren gebaut wird. Das Mittagessen findet in der G Base im Experience Center gemeinsam mit dem persönlichen Instruktor inmitten einer Ausstellung über die Modellgeschichte statt. Als weiteres Fahrerlebnis können die Kunden auf der Dynamikfläche die Onroad-Fähigkeiten der G-Klasse ausloten. Alle Fahrmodule sind frei wählbar. Am Ende steht die Übergabe des Neufahrzeugs, das in einem gläsernen Kubus enthüllt wird.



Die exklusive Werksauslieferung zum Preis von knapp 3000 Euro ist in diesem Jahr nur für Fahrzeuge mit einer Zulassung in Deutschland möglich. Die Buchung erfolgt ausschließlich über autorisierte Mercedes‑Benz-Vertriebspartner. Das Angebot soll nach und nach auf weitere europäische Märkte ausgedehnt werden.



Das G-Class Experience Center befindet sich rund 15 Kilometer südlich von Graz auf dem weitläufigen Gelände eines ehemaligen Fliegerhorsts. Das über 100.000 Quadratmeter große Areal verfügt über drei Bereiche: den G Rock mit verschiedenen Steigungen auf unterschiedlichen Untergründen; den G Forest, ein Waldgebiet für Schrägfahrten, Verwindungen und Wasserdurchfahrten sowie Onroad eine Dynamikfläche, auf der Fahrer bei extremen Bremsungen und in Slalomparcours das Auto testen können. On top kann zudem der „Iron Schöckl“ mit 100 Prozent Steigung zugebucht werden. (aum)