Skoda Octavia: Das Herz der Marke schlägt jetzt noch stärker

Er bleibt das Herz der Marke: Allem SUV-Trend zum Trotz ist der Octavia nach wie vor der Bestseller von Skoda. Die äußere Aufwertung umfasst unter anderem neu gestaltete vordere und hintere Stoßfänger sowie den modifizierten Kühlergrill. Ebenfalls neu sind die Matrix-LED-Scheinwerfer der zweiten Generation und überarbeitete LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern.

Neben neuen und umweltschonenden Materialien für Sitze, Armaturenträger und Türverkleidungen gehört je nach Version auch das zehn Zoll große digitale Cockpit zur Serienausstattung. Das bekannte Digital Cockpit Plus, das in der dritten Generation des Octavia debütierte, bleibt als Option im Angebot. Auf Wunsch können die Kunden erstmals für den Octavia ein 13 Zoll großes Infotainmentdisplay ordern. Den KI-basierten Chatbot Chat-GPT integriert Škoda zu einem späteren Zeitpunkt serienmäßig in die digitale Sprachassistentin Laura.



Durch die Überarbeitung legen Limousine und Combi leicht um knapp einen Zentimeter auf 4,70 Meter zu. Die Motorenpalette besteht aus zwei Benzin- und zwei Dieselaggregaten verschiedener Leistungsstufen, die Spektrum von 115 PS (85 kW) bis 265 PS (195 kW) abdecken. Der 2,0 TSI mit von 190 PS auf 204 PS (150 kW) gesteigerter Leistung verfügt serienmäßig über Allradantrieb und wird etwas später verfügbar sein. Die Leistung des tiefergelegten Spitzenmodells RS steigt um 20 PS.



Der modifizierte Octavia verfügt über bis zu zehn Airbags und erweiterte Fahrassistenzen. Es gibt vier Ausstattungslinien und neun Innenraum-Designs. Die Zwei-Zonen-Klimaanlage ist ab sofort Standard. Die USB-C-Anschlüsse laden künftig dreimal so schnell und insbesondere im Fond wurde das Angebot an Ablagen deutlich ausgeweitet. Auf Wunsch gibt es Tablethalter für die Rückenlehnen der Vordersitze und für den Kombi eine Gepäckraumabdeckung, die sich beim Öffnen der Heckklappe automatisch einrollt.



Preise nannte Skoda heute noch nicht. (aum)