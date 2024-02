Kraftstoffpreise relativ stabil

Die Preisschwankungen an den Tankstellen fielen im ersten Monat des Jahres relativ gering aus. Der teuerste Tag bei Benzin war nach Angaben des ADAC der 6. Januar mit einem Tagesmittel von 1,743 Euro je Liter Super E10. Am günstigsten konnten die Fahrer von Benzinern am 10. Januar tanken (1,722 Euro). Damit beträgt die Differenz zwischen teuerstem und günstigstem Tag lediglich 2,1 Cent. Nur geringfügig größer waren die Ausschläge beim Diesel mit 2,7 Cent: Am meisten musste am 31. Januar mit einem Tagesdurchschnittspreis von 1,722 Euro je Liter bezahlt werden. Am preiswertesten war Diesel am 11. Januar mit 1,695 Euro.

Im Monatsmittel kostete im Januar Super E10 je Liter 1,732 Euro, Diesel 1,706 Euro. Damit verteuerte sich Super E10 gegenüber dem Dezember um 1,6 Cent, bei Diesel waren es 1,1 Cent. (aum)