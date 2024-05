Benzinpreis stark gestiegen

Der Benzinpreis ist im April stark gestiegen. Super E10 verteuerte sich nach Angaben des ADAC gegenüber März um 7,4 Cent auf im Schnitt 1,851 Euro je Liter. Diesel hingegen hielt sich mit 1,731 Euro nahezu auf Vormonatsniveau (plus 0,3 Cent). Auslöser für den Preisanstieg bei Benzin war in erster Linie die weitere Verteuerung von Rohöl. Diesel hingegen unterliegt noch weiteren Marktmechanismen und wurde nach Einschätzung des ADAC ohnehin monatelang zu teuer an den Zapfsäulen gehandelt. Der Automobilclub sieht hier nach wie vor weiteren Spielraum nach unten.

Teuerster Tag zum Tanken war für die Fahrer von Benzinern der 17. April mit im Bundesmittel 1,867 Euro je Liter Super E10. Am günstigsten war Super E10 am 1. April bei einem Durchschnittspreis von 1,832 Euro. Dieselfahrer tankten am 8. April mit 1,761 Euro am teuersten, am wenigsten bezahlen mussten sie am letzten Tag des Monats mit 1,696 Euro. (aum)