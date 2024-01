Peugeot setzt auf längere Garantie und KI

Peugeot setzt auf den Ausbau der Elektromobilität und wird in diesem Jahr auch die Modelle 408 und 508 in einer E-Version auf den Markt bringen. Zuvor kommt der neue E-3008 in den Handel, bei dem die Franzosen als erste in Europa die Fahrzeuggarantie auf acht Jahre bzw. bis 160.000 Kilometer verlängern. Das galt bislang nur für die Batterie.

Ebenfalls noch in diesem Jahr wird Chat-GPT in das i-Cockpit aller Modelle der Marke integriert. Zudem kündigte Peugeot an, das Batterierecyling weiter auszubauen. In Europa ist das Unternehmen Marktführfer bei elektrischen Nutzfahrzeugen, die im Sommer ein Facelift erhalten. Mit dem E-208 und E-2008 stellt Peugeot auch die europaweit beliebtesten batteriebetriebenen Kleinwagen.



Auch auf anderen Gebieten setzt sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt ein. Nach einer ersten Partnerschaft mit der französischen Wissenschafts- und Bildungsorganisation „Under the Pole“ für saubere Meere unterstützt die Marke mit dem Löwen-Logo ab diesem Jahr auch die britische Wohltätigkeitsorganisation „Born Free“. Sie setzt sich für den Schutz Wildnis ein, indem sie lokale Gemeinden in Kenia und anderen Ländern der Welt für das Zusammenleben mit wilden Tieren sensibilisiert. (aum)