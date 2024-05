Peugeot setzt die Segel für Nachhaltigkeit

Mit über zwei Dutzend prominenten Schauspielern sowie dem Gewinner des Lego Hyperbattle setzt Peugeot am Sonntag (2.6.) die Segel zu seiner Ocean Trophy. Ausgangspunkt ist Athen, wo die Regatta am 8. Juni – dem World Ocean Day – auch wieder endet. Die Segelschiffe werben in der Ägäis auch für eine nachhaltigere Welt: Sie zeigt, wie umweltbewusstes und emissionsarmes Reisen geht und macht auf den Schutz der Umwelt und der Meere aufmerksam.

Fester Programmpunkt ist unter anderem wieder ein gemeinsames Einsammeln von Plastikmüll aus dem Meer – so lange bis eine Autoladung für einen Peugeot Expert zusammengekommen ist. Der Abfall wird anschließend zur örtlichen Mülldeponie gebracht.



Kapitäne des All-Star-Teams sind Stars der deutschen und österreichischen Filmwelt, unter anderem Hannes Jaenicke, Wotan Wilke Möhring und Simon Schwarz. Sie waren auch schon im vergangenen Jahr dabei. Schauspieler und Dokumentarfilmer Hannes Jaenicke ist Gründer und Vorstand der Stiftung Pelorus Jack, die sich dem Schutz der Meere gewidmet hat. Weitere bekannte Teilnehmer sind Peri Baumeister, Yasemin Centinkaya und Genija Rykova.



Als Partner ist auch in diesem Jahr Marinepool an Bord. Die 1991 von zwei segelbegeisterten Jungunternehmern aus Bayern gegründete Firma ist ein führender Hersteller maritimer Sicherheitsbekleidung und unterstützt regelmäßig maritime Veranstaltungen. Für die Peugeot Ocean Trophy wird das gesamte Segelteam wieder mit der aktuellen Kollektion ausgestattet. Begleitet wird die Regatta durch Reportage-Teams großer deutscher Sender die regelmäßig über den Reiseverlauf berichten und auf ihr Anliegen aufmerksam machen. (aum)