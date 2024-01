Skoda produzierte über 888.000 Autos

Skoda hat im vergangenen Jahr über 880.000 Autos gebaut. Das sind rund 100.000 Einheiten mehr als 2022. Über 781.000 Fahrzeuge wurden dabei in den tschechischen Werken produziert, davon mehr als zwei Drittel im Stammwerk in Mladá Boleslav. Außerdem stellte Skoda über 1,7 Millionen Achsen, fast 1,04 Millionen Getriebe und knapp 470.000 Motoren her, die auch in anderen Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendet werden. Auch 313.231 Batteriesysteme für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Autos fertigte das Unternehmen.

In den vier chinesischen Werken liefen fast 18.500 Skoda vom Band. 2580 Autos entstanden trotz des Krieges im ukrainischen Werk Solomonovo aus Semi-knocked-down-Montagesätzen. (aum)