Skoda bezieht neue Unternehmenszentrale

Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist die neue Unternehmenszentrale von Skoda am Stammsitz in Mladá Boleslav fertiggestellt. Der nach den beiden Firmengründern benannte Laurin & Klement Kampus besteht aus aus vier zusammenhängenden Gebäudeteilen. Auf fünf Stockwerken werden bis zu 2000 Angestellte aus unterschiedlichen Abteilungen zusammengeführt, die bisher auf 20 Gebäude in der Stadt und in Prag verteilt waren. Die Mitarbeiter teilen sich auf mehr als 22.800 Quadratmeter Bürofläche nach dem Desk-Sharing-Prinzip die Arbeitsplätze innerhalb ihrer jeweiligen Bereiche.

Zu dem Gebäudekomplex gehört ein teilbarer, mit professioneller Audio- und Tontechnik ausgestatteter Konferenzbereich für bis zu 400 Personen sowie ein Restaurant und ein Café für Mitarbeiter und externe Besucher. Zudem hält der Laurin & Klement Kampus mehr als 680 Parkplätze, 138 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und einen Fahrradraum bereit. Neben den regulären Büroräumen bietet das Gebäude auch Gemeinschaftszonen für den Gedankenaustausch und Erholung. (aum)