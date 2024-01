Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

Auf den KI-Stress in Las Vegas folgte auch in diesem Jahr die Besinnung auf die Work-Life-Balance, wenn auch nicht für unsere Mannschaft vor Ort. Besonders die Motorcaravans haben es offenbar den Besuchern der Freizeitmesse CMT in Stuttgart angetan. Dabei stehen die großen Straßen-Yachten nicht mehr im Vordergrund. Ausgebaute Kastenwagen drängen nach vorn, zurück zu den Quellen der Motorwanderer, aber mit Komfort.

Von den 425.661 Textdateien waren diese zehn in der vergangenen Woche am meisten gefragt:



1. Abarth entwickelt sein stärkstes Serienmodell

2. CMT 2024: Citroën geht campen

3. Elektroauto mit Wankelmotor

4. Knaus Tabbert plant eine neue Marke

5. Volkswagen setzt ein Viertel mehr Nutzfahrzeuge ab

6. Historie und Histörchen (104): Der Golf und die Zeitenwende

7. Sieben Neuheiten der Hymer-Gruppe

8. Uber hat Interesse an Kias Spezialfahrzeugen

9. Stellantis ist Europas Nummer zwei

10. Eon eröffnet Testzentrum für E-Mobilität



353.028 Foto- und Videodateien lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Toyota GR Yaris. Und “wesat-tv”-MedienManufaktur lieferte mit “Opel Astra Sports Tourer Electric” das erfolgreichste Video der Woche. (aum)