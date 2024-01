Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

In der nachrichtenarmen ersten Woche des Jahres verzeichnete der Server der Autoren-Union Mobilität knapp 753.000 Zugriffe auf Texte, Bilder und Videomaterial. Bei sieben der Top-Ten-Artikel in den Diensten Auto-Medienportal, e-Medienportal und Car-Editors.Net handelte es sich um Exklusivstorys unserer Autoren.

Von den über 410.000 abgerufenen Texten der vergangegen sieben Tage waren dies die Top Ten:



1. 2023: Elektroautos bremsen den durchschnittlichen CO2-Ausstoß nicht

2. 2023: Unsere Tops und Flops

3. Mit diesen Autos hätte man 2023 viel Geld verdient

4. Comeback der Klassiker-Karossen

5. Praxistest Mercedes-Benz EQE SUV: Konsequent kostspielig

6. Daihatsu hat Crashtestergebnisse geschönt

7. Mit dem Vorserienauto 26 Sekunden schneller

8. Audi schickt den Q8 e-Tron in die Wüste

9. Der Nio EL 7 soll es den Platzhirschen zeigen

10. Bei Harley-Davidson geht es Schlag auf Schlag



Zudem lieferte unser Server mehr als 340.000 Bildateien an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen. Das Foto der Woche ist zeigt ein Konzeptfahrzeug von Chery mit einem rekordverdächtigen cw-Wert, das am häufigsten heruntergeladene Video ist das von Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern bei seiner Redkordfahrt mit einem Vorserien-Taycan. (aum)