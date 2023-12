Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Das Oberverwaltungsgericht packte jetzt die bekannten Klima-„Wohltaten“ direkt vor die Bürotüren der Berliner Politiker. Waren Dieselfahrer bisher dafür belohnt worden, dass ihre Autos deutlich weniger fossile Kraftstoffe verbrauchten, soll das Dieselprivileg jetzt von einer Belohnung zur Bestrafung werden. Sind sie Pendler, werden sie zusätzlich doppelt gestraft: ÖPNV gibt es für sie nicht, und die Pendlerpauschale sollen sie hergeben. Die Lufthansa tankt auswärts. Gab es bei Managern bisher Dienstwagen statt Gehaltserhöhung, gibt es nun wieder Geld fürs angemessene Auto. Und beim Tempolimit wird der positive Effekt auf die Gesamtemissionen des Verkehrs kaum nachweisbar sein. Wir werden es lernen.

Bei den 355.629 Texten waren dies die Top Ten der Woche



1. Vorstellung Porsche Panamera: Vorsprung nochmals ausgebaut

2. Hannes und Großer Hannes bekommen Geschwister

3. Neue Bekleidungskollektion von Ducati

4. Hyundai baut erste Robotaxis

5. GWM Wey 03 und 05: Die Luxus-Langläufer

6. Der erste E-Kombi aus deutschen Landen

7. ZDK begrüßt Votum im Bundesrat

8. Zinsfrei zum Dacia Spring

9. Lancia Ypsilon hat seine Premiere im Februar

10. Die zweitwichtigste US-Automesse



449.842 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere rund 250.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Das Foto der Woche zeigt den Porsche Panamera, das Video der Woche die Triumph Tiger 900. (aum)