Skoda führt Pay to Fuel ein

Skoda erweitert seine digitalen Dienstleistungen um Pay to Fuel. Der Fahrer einfach via Kredit- oder Debitkarte über das Infotainmentsystem seines Fahrzeugs die Tankrechnung bezahlen. Das Navigationssystem listet alle Tankstellen auf, die Pay to Fuel unterstützen. Wählt der Fahrer eine davon aus, erkennt das Fahrzeug die Tankstelle bei Ankunft automatisch. Über das Infotainmentdisplay öffnet der Fahrer die Pay-to-Fuel-App, wählt die gewünschte Tankstelle und gibt die Nummer der Zapfsäule an. Nach dem Vorgang wird die getankte Kraftstoffmenge über das Display bestätigt und die Zahlung erfolgt via Kredit- oder Debitkarte. Alle gängigen Karten werden akzeptiert. Der Fahrer erhält anschließend eine Benachrichtigung in der My-Skoda-App sowie auf dem Fahrzeugbildschirm und kann weiterfahren.

Um Pay to Fuel nutzen zu können, muss das Fahrzeug über ein Navigationssystem mit mindestens 9,2-Zoll-Touchscreen verfügen. Zudem benötigt der Nutzer ein Skoda-Connect-Konto mit aktiviertem Fahrzeugfernzugriff und muss vor der ersten Nutzung einmalig seine Zahlungsweise angeben. Der Service steht aktuell in Deutschland, Belgien, Dänemark, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Portugal und Spanien folgen in Kürze. Auch die Einführung auf dem tschechischen Markt ist geplant. (aum)