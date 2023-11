Dakar 2024: Toyota setzt auf zwei neue Fahrerteams

Mit dem weiter verbesserten GR DKR Hilux T1+ sowie zwei neuen Fahrerteams bereitet sich Toyota bei der Rallye Dakar 2024 (5.–19.1.) auf die Titelverteidigung vor. Der Brasilianer Lucas Moraes ist einer der schnellsten jungen W2RC-Fahrer: Neben zwei Siegen bei der Rallye dos Sertoes und der dreifachen brasilianischen Meisterschaft konnte er in diesem Jahr bei seiner Dakar-Premiere den dritten Gesamtplatz einfahren. Unterstützt wird er 2024 vom ehemaligen Motorradfahrer Armand Monleón als Co-Pilot. Den zweiten Hilux DKR steuert der US-Amerikaner Seth Quintero, der bei der Rallye Dakar 2022 in einem leichtgewichtigen Prototypen zwölf Etappensiege geholt hat. An seiner Seite sitzt der Deutsche Dennis Zenz: Gemeinsam hat sich das Duo unlängst den Titel des Rallye-Raid-Weltmeisters in der T3-Klasse gesichert.

Beide Duos starten nun in die finale Vorbereitung: Während Quintero und Zenz am Wochenende bei der Dubai International Baja antreten, starten Moraes und Monleón bei der Baja Qassim in Saudi-Arabien am letzten November-Wochenende. (aum)