Toyota setzt Olympia-Werbekampagne „Start Your Impossible“ fort

Toyota schlägt zu den Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris das nächste Kapitel ihrer „Start Your Impossible“-Kampagne auf. Die diesjährige Aktion zeigt mehr als 20 außergewöhnliche olympische und paralympische Athletinnen und Athleten unterschiedlicher Disziplinen und nutzt dafür verschiedene Formate und Plattformen, darunter Werbespots, Bewegtbild, digitale Inhalte und Beiträge in sozialen Medien.

Darüber hinaus beleuchtet die globale Kampagne aber auch die Helden hinter dem Erfolg: Trainerinnen und Trainer, Teamkolleginnen und -kollegen, Eltern und Fans – also jene, die die Reise begleiten und zu Höchstleistungen antreiben. Damit will Toyota seinen Respekt zeigen, für unterschiedliche lokale Kulturen und die zentrale Rolle, die Gemeinschaften auf der Reise von Athletinnen und Athleten spielen.



Die Kernbotschaft der Kampagne lautet: Es ist wichtig zu wissen, woher man kommt. Diesen Respekt für lokale Gemeinschaften will auch Toyota mit seinem langjährigen Engagement für den Sport bezeugen: Der Mobilitätskonzern unterstützt mehr als 200 olympische und paralympische Athletinnen und Athleten aus aller Welt. (aum)