Dakar 2024: Toyota-Quintett mit Routinier Giniel de Villiers

Nach dem Wechsel des diesjährigen Siegers Nasser Al-Attiyah setzt Toyota bei der Rallye Dakar Anfang Januar auf ein größeres Aufgebot mit Giniel de Villiers als erfahrenstem Piloten an der Spitze eines Quintetts. Der Südafrikaner hat das Marathonrennen mittlerweile 20-mal bestritten und dabei einen Gesamtsieg und acht Podiumsplätze eingefahren. An seiner Seite sitzt Dennis Murphy als Copilot im Toyota GR DKR Hilux Evo T1U.

Daneben startet mit Lucas Moraes einer der erfolgreichsten Dakar-Rookies: In einem privat eingesetzten Toyota Hilux landete er in diesem Jahr auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung. Gemeinsam mit dem Spanier Armand Monleon, der die härteste Rallye der Welt zunächst auf dem Motorrad bestritt, kämpft der Brasilianer 2024 erneut um einen Spitzenplatz. Ebenso wie der US-Amerikaner Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz. Das Toyota-Aufgebot vervollständigen Saood Variawa und Beifahrer Francois Cazalet sowie Guy Botterill und Brett Cummings.



Der Dakar-Hilux in der neuen Toyota-Motorsportfarbe Schwarz ist zehn Zentimeter breiter als sein Vorgänger und verfügt über eine überarbeitete Aufhängung. Ein neues Kühlsystem ermöglicht größere Redundanzen, außerdem wurde die Position der Klimaanlage optimiert. Im Rahmen der Saison 2023 wurde das Fahrzeug auf fast 30.000 Kilometern ausgiebig getestet und ständig weiterentwickelt. Zusätzliche Tests wurden in der Kalahari-Wüste durchgeführt, die finale Dakar-Vorbereitung erfolgte in der Namib-Wüste.



Mit Blick auf das Projekt „Dakar Future“ ist Toyota Gazoo Racing zudem eine Partnerschaft mit Repsol eingegangen, Die Brennstoffspezialisten liefern Biokraftstoff mit einem Anteil von 70 Prozent erneuerbaren Energien. Diese Kraftstoffe wurden aus Abfällen wie gebrauchtem Speiseöl hergestellt.



Die Rallye Dakar startet am 5. Januar 2024 mit einem kurzen Prolog in der Nähe der Stadt Alula im Norden Saudi-Arabiens. Daran schließen sich sechs Etappen an, darunter eine 48-Stunden-Marathonetappe. Der traditionelle Ruhetag (13. Januar 2024) findet in der saudischen Hauptstadt Riad statt, ehe sechs weitere Etappen zurück in den Norden des Landes führen. Die Rallye endet am 19. Januar in der Küstenstadt Yanbu. (aum)