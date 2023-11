Im Bücherregal: Das große 1x1 des 4x4

Von Achsübersetzung, über Seilwinde, oder Watttiefe bis hin zum Zentraldifferential. In dem Buch „Das große 1x1 des 4x4“ behandelt Autor Michael Scheler Themen rund um Offroad- und Allradfahrzeuge. Das Sachbuch umfasst 232 Seiten und richtet sich vor allem an Einsteiger, aber gleichermaßen auch an Fortgeschrittene der Szene. Die locker geschriebene Lektüre ist ein umfassendes Nachschlagewerk und behandelt Fachbegriffe und Themen aus der Welt des Geländefahrens.

Neben den Texten verfügt das Buch über viele Fotos, die den Leser bei Umbaumaßnahmen hilfreich und in leicht verständlicher Form unterstützen. Darüber hinaus vermittelt es Grundlagen und interessante Tipps zu Reifentypen, Dachträgersystemen oder Zubehör. Diese Bereiche sind ebenfalls umfangreich beschrieben und bebildert. Gleichzeitig möchte das Buch auch ein Ratgeber sein. So wird beispielsweise eine Höherlegung des Fahrwerks erklärt, was hierbei beachtet werden muss und für welchen Einsatzzweck es sich eignet. Dabei werden auch viele andere technische Themen behandelt, wie etwa welche Vor- und Nachteile Achssperren haben.



Alle Begriffe sind thematisch sortiert. Außerdem erleichtert ein alphabetisches Stichwortregister am Ende des Buchs die Suche nach einzelnen Themen.



„Das große 1x1 des 4x4“ von Michael Scheler ist im Pietsch-Verlag erschienen. Das Buch hat 232 Seiten und kostet 32 Euro. (aum)