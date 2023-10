Stellantis will mit rund 1,5 Milliarden Euro bei Leapmotor einsteigen. Dafür würde der Konzern etwa 20 Prozent der Anteile am chinesischen Autohersteller bekommen. Die Vereinbarung sieht auch die Gründung eines Joint Ventures vor, das den Export und die mögliche Produktion außerhalb Chinas übernimmt. Stellantis soll 51 Prozent an Leapmotor International halten. (aum)