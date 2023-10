Apollo Tyres mischt beim Ski-Weltcup mit

Apollo Tyres hat einen Drei-Jahres-Vertrag für das Sponsoring des Alpinen Ski-Weltcups der Fédération Internationale de Ski – des internationalen Ski-Verbandes (FIS) – unterzeichnet. Das Unternehmen wird die Sportveranstaltungen nutzen, um die globale Bekanntheit der Winter- und Ganzjahresreifen seiner Marke Vredestein zu steigern.

Der jährliche Weltcup des internationalen Skisportvebandes FIS gilt weithin als größter Wettkampf im alpinen Skisport außerhalb der Olympischen Winterspiele und wird von Oktober bis März auf den berühmtesten Pisten Europas und Nordamerikas ausgetragen. In der Saison 2023/24 wird das Vredestein-Branding bei 26 Rennen an verschiedensten Stellen zu sehen sein: je nach Veranstaltung an der Startlinie, entlang der Piste, im Kaskadenbereich, an der Ziellinie oder an den Wettkampfnummern. Der Saisonauftakt erfolgt am 29. Oktober mit dem Riesenslalom der Männer im österreichischen Sölden. (aum/av)