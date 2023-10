Tokio 2023: Toyota zeigt Mobilität für alle

Neben Studien für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation zeigt Toyota auf der Donnerstag in Tokio beginnenden Japan Mobility Show mit Prototypen, Technologien, Dreirädern und Rollstühlen, dass sich das Unternehmen dem Prinzip einer „Mobilität für alle“ verschrieben hat. Selbst an Raumfahrer wird gedacht.

Mit dem 5,15 Meter langen und siebensitzigen Land Cruiser Se zeigt Toyota, wie ein vollelektrisches SUV der Marke aussehen könnte. Der ebenfalls über fünf Meter lange EPU ist die Vision eines Pick-ups für das Elektrozeitalter. Von deutlich kleinerem Kaliber ist das elektrische Dreirad Land Hopper, das sich für die Mitnahme im Kofferraum zusammenfalten lässt und als Transportmittel für den Weg vom Parkplatz in die möglicherweise für den Autoverkehr gesperrten Innenstadt dient. Das kleine motorisierte Fahrrad ist für Personen ab 16 Jahren vorgesehen, aber ebenso für Senioren. Ein Führerschein wäre nicht erforderlich.



Der JUU ist ein ebenfalls strombetriebener Rollstuhl, der auch Treppenstufen von bis zu 16 Zentimetern Höhe überwinden kann. Das ausziehbare Heck stabilisiert den JUU. Für den Antrieb nutzt Toyota aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen Automobilkomponenten. Denkbar sind auch weitere Funktionen, damit der Rollstuhl selbständig in den Fond eines Autos fährt, sobald sein Benutzer in den Fahrersitz gewechselt ist – und zurückrollt, wenn dieser aussteigen möchte.



Der elektrisch angetriebene Prototyp Mission Mond wiederum ist ein knapp 3,50 Meter langes und zweisitziges Weltraumfahrzeug, das mit seinen einzeln ansprech- und lenkbaren Rädern bis zu 50 Zentimeter hohe Felsbrocken überwinden und 25 Grad steile Hänge hinauffahren können soll. Die verfeinerte Technologie wird in Weltraumfahrzeugen wie dem Lunar Cruiser zum Einsatz kommen.



Mit dem Neo Steer präsentiert Toyota zudem ein neues Cockpit-Konzept, bei dem Gas und Bremse über Hebel am flugzeugähnlichen Steuerrad bedient werden. (aum)